Seit der Hochzeit mit Prinz Harry (33) ist Herzogin Meghan (37) offiziell Teil der britischen Königsfamilie. Neben verschiedenen Privilegien gibt es aber auch zahlreiche Regeln, die sie als frischgebackene Royal befolgen muss – das gilt auch für ihre Garderobe. Doch so ganz kann sich die ehemalige Schauspielerin nicht mit dem strengen Dresscode anfreunden. Mit ihrer modernen Interpretation des königlichen Looks verärgert sie die Queen (92) – und das regelmäßig.

Dass Herzogin Kate (36), Camilla (71) und Co. bei öffentlichen Anlässen nie Hosen tragen, hat einen ganz einfachen Grund: Die Queen wünscht es so. Ob Meghan das ganz bewusst ignoriert? "Sie hat Schwierigkeiten, bestimmte Regeln des königlichen Haushalts zu verstehen, wie beispielsweise die Tatsache, dass die Queen an Frauen lieber Röcke und Kleider statt Hosenanzüge sieht", erklärte ein Insider im Interview mit dem Magazin People.

Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Kate hält sich Meghan nicht an die modischen Vorlieben der 92-Jährigen. Sie trug schon zu verschiedenen Events Hosen: Zum Beispiel, als sie sich im Juli das Tennis-Turnier in Wimbledon ansah. Bei den WellChild Awards, die sie kürzlich zusammen mit ihrem Mann Harry besuchte, erschien die 37-Jährige ebenfalls in einer schwarzen Kombination aus Blazer und Hose.

Jeff Spicer/Getty Images for Ascot Racecourse Queen Elizabeth II. in Ascot

Anzeige

Clive Mason/Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate in Wimbledon 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de