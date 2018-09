Nicht nur die Bachelorette-Fans feiern das neue TV-Traumpaar! Am Mittwoch traf Nadine Klein (32) ihre finale Entscheidung: Ihre letzte Rose ging an Alexander Hindersmann. Nun müssen sich die beiden nicht mehr als Paar vor der Öffentlichkeit verstecken und teilten prompt die ersten verliebten Postings im Netz. Statt das neue Traumduo hämisch zu beäugen, überhäufen die Ex-Kandidaten Nadine und Alex nun mit freudigen Glückwünschen!

Brian Dwyer und Chris Kunkel widmeten der 32-Jährigen und ihrem Schatz sogar eigene Instagram-Postings. Chris, der die Sendung freiwillig verlassen hatte, veröffentlichte eine wohl absichtlich recht unbeholfen zusammengebastelt wirkende Fotocollage, die Nadine und Alex als Prinzenpaar zeigt. Dazu schrieb er: "Die Prinzessin hat ihren Prinz. Ich freue mich so unfassbar für euch! Ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft." Auch unter den Insta-Beiträgen der Turteltauben, in denen sie ihr Glück mit der Welt teilten, mischen die Boys mit – noch einige weitere Namen der aktuellen Staffel finden sich in den Kommentaren.

So meldeten sich Dave Rupp, Dennis Zrener und Jan Elsigk begeistert zu Wort, um das Paar mit warmen Worten in eine glückliche Zukunft zu schicken. Auch Halbfinal-Konkurrent Filip Pavlovic (24) ließ es sich nicht nehmen, das erste Pärchen-Pic des Personal Trainers mit Glückwünschen zu kommentieren. Besonders emotional wurde der inzwischen frisch vergebene Dennis: "Ich freue mich so für euch... von ganzem Herzen... bist wie ein großer Bruder für mich. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute!" Mit einem Augenzwinkern dagegen spielte Stefan Gritzka auf Alex' Heimatgemeinde an, die gerade einmal 525 Einwohner zählt: "Die Leute aus Gammelby freuen sich mit... alle 26! Drück' euch und wünsche euch viel Glück!" Hättet ihr gedacht, dass die Ex-Kandidaten sich so für Nadine und ihren Auserwählten freuen würden?

MG RTL D Brian Dwyer und Chris Kunkel, Bachelorette-Kandidaten 2018

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Stefan Gritzka, Bachelorette-Kandidaten

