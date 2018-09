An Action fehlte es der ersten Staffel Fort Boyard am Mittwochabend wohl kaum – oder? DSDS-Star Sarah Lombardi (25), Moderatorin Nina Moghaddam (37), Schauspieler Jochen Schropp (39), Sänger Ross Antony (44) und Sportass Julius Brink (36) stellten sich in mutigen und waghalsigen Challenges ihren eigenen Ängsten. Die fünf Promis mussten um insgesamt 15 Schlüssel spielen, um den Sieg davonzutragen. Doch trotz extremer Matches fiel das Urteil der Netzuser zur Sendung ernüchternd aus!

Besonders auf Twitter kam "Fort Boyard" nicht gut an. "Wow, ist das schlecht", "Recht unterhaltsam finde ich es nicht" oder "Gefühltes Dauergeschrei bei mittelmäßig spannendem Spielemarathon", bewerteten nur drei User die Show. Dabei sorgte das Format zumindest bei den Stars für ordentlich Nervenkitzel: Ross wurde in einer Telefonkabine meterhoch in die Luft geschleudert, Jochen bekam kaum Luft im engen Unterwasserkäfig und Sarah musste unter anderem in schwindelerregender Höhe übers Meer robben oder wurde in eine Wasserzelle gesperrt.

Aber nicht alle Zuschauer waren enttäuscht von "Fort Boyard" – viele waren begeistert davon, dass eine Show aus ihrer Kindheit wieder zum Leben erweckt wurde. Und auch die prominenten Kandidaten konnten jubeln: Nina, Sarah und Co. erspielten nämlich über 13.695 Euro. Die Summe soll an eine Hilfsorganisation für Heranwachsende gespendet werden.

Sat.1 / Willi Weber Ross Antony bei "Fort Boyard"

Sat.1 / Willi Weber Sarah Lombardi, Kandidatin bei "Fort Boyard" 2018

Sat.1 /Willi Weber Teilnehmer der ersten Folge "Fort Boyard"

