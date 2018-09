Sarah Lombardi (25) stellt sich einer neuen Herausforderung! Bei DSDS überzeugte sie die Zuschauer 2011 von ihrem Gesangstalent und musste sich im Finale nur ihrem Noch-Ehemann Pietro (26) geschlagen geben. 2016 schwang sie bei Let's Dance die Hüften und belegte zusammen mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch (26) den zweiten Platz. Nun stürzt sich Alessios (3) Mama ins nächste TV-Abenteuer: Bei Fort Boyard geht die Sängerin bis an ihre Grenzen.

Am 5. September startet die neue Staffel des Formats und in der ersten Episode ist auch Sarah am Start. In verschiedenen Challenges müssen die Kandidaten als Team insgesamt 15 Schlüssel holen, um die Schatztruhe zu öffnen und die Siegesprämie für einen guten Zweck zu spenden. Die 25-Jährige musste dafür unter anderem in einen engen Wassertank springen und damit eine ihrer größten Ängste überwinden: Platzangst. Im Interview mit Sat.1 ließ sie diese Erfahrung nun noch einmal Revue passieren: "Ich hatte nur ganz wenig Platz zum Atmen." Das machte die Musikerin nicht unbedingt ruhiger. "Der Wasserspiegel stieg immer höher. Da bekommt man extreme Panik", erklärte sie außerdem.

Sarah ist aber längst nicht die Einzige, die im Laufe der Schatzsuche über sich hinauswachsen musste. Auch für ihre Teamkollegen Jochen Schropp (39), Ross Antony (44), Julius Brink (36) und Nina Moghaddam (37) war dieser Wettkampf eine echte Herausforderung. Ob und wie die fünfköpfige Truppe diese am Ende meisterte, erfahren die Zuschauer am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr auf Sat.1.

