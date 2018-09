Es war der große Schockmoment des Promi Big Brother-Finales! Kurz bevor Silvia Wollny (53) zur Siegerin der sechsten Staffel gekürt wurde, machte sie ein erschreckendes Geständnis: Sie habe vor einigen Jahren ihre ungeborenen Zwillinge verloren – weil Ex-Mann Dieter sie mit voller Wucht in den Bauch getreten habe. Bei der Zweitplatzierten Chethrin Schulze (26) sorgt das für einige Fragezeichen im Kopf, wie sie gegenüber Promiflash offenbarte.

Zwar wolle die Ex-Love Island-Kandidatin sich kein vorschnelles Urteil bilden – ihr Eindruck von Silvias überraschender Final-Beichte sei aber etwas merkwürdig. "Ich habe Silvia Wollny eher selten als emotionale Person erlebt, eher in den Situationen, wo sie wusste, die Geschichte würde jetzt gut ankommen. [...] Ich fand's komisch, dass man das genau im Finale auspackt, dass man da nochmal so richtig drauf haut", erklärte Chethrin gegenüber Promiflash. Alphonso Williams (56) war im entscheidenden Moment auch dabei und erlebte das Ganze etwas anders: "Von der Art und Weise her, wie sie es erzählt hat, war es sehr authentisch."

Wirklich von Bedeutung dürfte allerdings nicht die Meinung von Silvias Ex-Promi-BB-Kontrahenten, sondern die der Behörden sein – schließlich hat Dieter bereits Anzeige gegen die elffache Reality-Mama erstattet. Er behauptet felsenfest: Silvia soll niemals mit Zwillingen schwanger gewesen und der angebliche Bauchtritt ebenfalls frei erfunden sein.

RTL II Silvia Wollny bei "Wir bekommen dein Baby"

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Alphonso Williams bei der zweiten DSDS-Live-Show

Hauter,Katrin / ActionPress Dieter Wollny

