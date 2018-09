Filiz Arslan ist schwer enttäuscht! Im vergangenen Jahr schaffte das Gesangstalent es bei The Voice of Germany bis ins Halbfinale und begeisterte nicht nur die TV-Zuschauer mit ihrer einzigartigen Stimme, sondern auch ihren Coach Mark Forster (34). Er riet ihr nach ihrem Show-Aus, weiter an ihrer Musik-Karriere zu arbeiten. Und das tat die gebürtige Türkin auch: Sie schmiss ihre Ausbildung bei der Telekom und kämpfte für ihren großen Durchbruch – leider vergeblich.

Rund ein Jahr nach ihrer Teilnahme in der Casting-Show zieht Filiz im Bild-Interview eine bittere Bilanz: "Der Zug als Berufsmusikerin ist für mich wohl abgefahren. Es wäre schön gewesen. Klar hatte ich drauf gehofft und war im ersten Moment etwas traurig. Aber es hat nicht sollen sein." Es habe Gespräche und ein paar Anfragen gegeben, aber der Erfolg blieb leider aus. Besonders traurig war die Sängerin über die mangelnde Unterstützung ihres ehemaligen Mentors Mark. "Wir haben keinen Kontakt mehr. Ich finde ihn immer noch cool, bin aber auch etwas von ihm enttäuscht, dass nicht mal ein Anruf oder eine SMS kam", erklärte die 21-Jährige.

Den Traum von einer Gesangskarriere hat Filiz nun erst mal auf Eis gelegt und konzentriert sich nun wieder darauf, eine bodenständige Ausbildung zu machen. "Ich jobbe bei Pieper in Saarlouis an der Kasse. Ab dem 1. Oktober möchte ich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich beginnen", erzählte die Saarländerin.

Instagram / filizmusic Filiz Arslan, Kandidatin bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / filizmusic Mark Forster und Filiz Arslan

Anzeige

Instagram / filizmusic Filiz Arslan, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de