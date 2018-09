Ob das wirklich so gewollt war? Schauspielerin Katie Holmes (39) ist eine wahre Modekennerin. Mit ihrem ganz persönlichen Stil sticht sie nicht nur aus der Masse der Hollywood-Stars heraus, auch Töchterchen Suri Cruise (12) wurde durch ihre Mama bereits in jungen Jahren zu einer waschechten Fashionista. Katies aktueller Auftritt am Rande einer Modenschau sorgte nun allerdings nicht wegen eines außergewöhnlichen Kleidungsstücks für Aufsehen: Stattdessen wurde ihr extravagantes Make-up zum Hingucker!

Bei der Tory Burch Spring Summer 2019 Fashion Show in New York erschien die "First Daughter"-Darstellerin in einem bodenlangen, weißen Oversize-Hemdkleid, die Haare hatte sie streng nach hinten gegelt. Ihr Make-up kam so besonders gut zur Geltung – allerdings fiel auch auf: Katie sah ungewöhnlich stark gebräunt aus! Auf manchen Paparazzi-Fotos hatte ihre Haut sogar einen leichten Orangestich. Ob das etwa an zu viel Selbstbräuner lag? Oder hat die 39-Jährige einfach nur das falsche Make-up gewählt?

Doch nicht nur der Ex-Frau von Tom Cruise (56) passieren solche kleinen Schminkpannen. Auch Stars wie Kylie Jenner (21) oder Kate Moss (44) haben schon mal zu tief in den Farbtopf gegriffen und beispielsweise mit dem Concealer übertrieben. Miley Cyrus (25), Taylor Swift (28) oder Nicole Kidman (51) scheinen derweil eine extreme Vorliebe für Puder zu haben!

Getty Images Katie Holmes neben Danai Gurira und Coulee Nazha auf der Tory Burch Spring Summer 2019 Fashion Show

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Jahr 2015

