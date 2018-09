Es war eine absolute Überraschung: Robbie Williams (44) ist zum dritten Mal Vater geworden! Die Neuigkeiten von ihrem Familienzuwachs behielten der Sänger und seine Frau Ayda (39) aber bis zur Geburt der kleinen Colette für sich – am Freitag verkündeten sie dann die Baby-News mit einem niedlichen Bild im Netz. Doch nicht nur ihre Fans erfuhren erst kürzlich von dem Nachwuchs: Auch Robbies Freunde wussten von nichts!

Das berichtete nun das Onlinemagazin The Sun. "Es kam aus dem Nichts, niemand konnte es so recht glauben. Nicht einmal Simon Cowell (58) wusste es", verriet ein Insider. Robbie, Ayda und Simon sind Jury-Kollegen bei der britischen Talentshow The X-Factor – und trotzdem war ihr Kumpel nicht eingeweiht! Er soll nur gewusst haben, dass der Sänger und seine Liebste ungewöhnlicherweise während einer kurzen Drehpause nach Hause geflogen sind.

Ihr kleines Geheimnis konnte das Pärchen nur so gut wahren, weil Ayda nicht schwanger war– eine Leihmutter brachte Theodoras (5) und Charltons (3) kleine Schwester zur Welt! Hättet ihr gedacht, dass nicht einmal Robbies Freunde Bescheid wussten? Stimmt ab!

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field Williams, ihre drei Kinder und ihr Mann Robbie Wiliams

Getty Images Die "The X-Factor"-Juroren Robbie Williams, Ayda Field Williams, Louis Tomlinson und Simon Cowell

ROS/Capital Pictures / MEGA Robbie Williams und seine Frau Ayda Field Williams, 2018

