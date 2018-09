Stefanie Giesinger (22) wird kein Victoria's Secret-Engel – jedenfalls noch nicht. Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin hegt schon seit ihrer Tage als Teenie einen Lebenstraum: Eines Tages will sie über den wohl heiß begehrtesten Catwalk der Welt stolzieren. Aus diesem Grund gab sie alles, um in diesem Jahr beim VS-Casting zu überzeugen. Vergebens: Steffi wurde nicht genommen und kassierte eine bittere Absage.

"Dieses Jahr hatte ich die Ehre, an den Castings teilzunehmen und ich fühlte mich überwältigt, nervös und glücklich zugleich", erinnerte sich die 22-Jährige an den alles entscheidenden Tag auf Instagram. Doch Stefanie scheint noch nicht so weit gewesen zu sein: "Leider habe ich es dieses Jahr nicht geschafft", teilte sie mit. Doch die hübsche Kämpfernatur will nicht aufgeben: "Aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund und ich habe 365 Tage Zeit, um an mir selbst zu arbeiten, selbstbewusster zu werden und noch besser zu werden, sodass ich für die nächsten Castings vorbereitet bin." Den anderen, überglücklichen Mädchen wünscht sie dennoch nur das Beste und ihre herzlichsten Glückwünsche.

Bei ihren treuen Freunden herrscht Fassungslosigkeit: Sie hätten Steffi schon jetzt gerne mit den berühmten Flügeln gesehen! "Das Universum hat nur gute Dinge für dich im Sinn. Also wer weiß, für was das alles gut ist. Ich bin trotzdem unglaublich stolz auf dich und das solltest du auch", kommentierte Influencer Riccardo Simonetti. "Du wirst auch noch ein Engel, da bin ich mir sicher", beteuerte YouTuberin Sarah Harisson (27).

Splash News Stefanie Giesinger auf dem Weg zum Victoria's Secret-Casting in NY

Pascal Le Segretain/Getty Images Stefanie Giesinger bei der 68. Berlinale

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Stefanie Giesinger

