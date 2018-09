Boris Alexander Stein ist kaum wiederzuerkennen! Vor zwei Jahren versuchte der Sänger sein Glück bei The Voice of Germany und landete sogar im Finale der beliebten Castingshow – doch am Ende gewann sein Kontrahent Tay Schmedtmann. Damals war der Tattoofan nicht besonders von seinem Äußeren überzeugt, wie er Promiflash in einem Interview verriet. Ob er deswegen seinen Look derart verändert hat? Boris hat mittlerweile eine ganz andere Haarfarbe!

Wie seine aktuellsten Instagram-Bilder zeigen, setzt der Ex-"The Voice of Germany"-Kandidat mittlerweile auf einen auffälligen Style. Boris' Mähne ist jetzt knallrosa – und seine Augenbrauen erstrahlen in einem superhellen blond! Zusätzlich ist sein früherer Millimeterschnitt mittlerweile einem modernen Undercut gewichen. Aber eines ist geblieben: das Gesangstalent widmet sich anscheinend immer noch der Musik!

Boris' "neues Ich" kommt bei seinen Fans super an: "Ist schon krass, wenn man so gut wie alles tragen kann!" , "Ich liebe deine Haare", schwärmen zwei seiner Follower in den Kommentaren. Gefällt euch die Veränderung genauso gut? Stimmt ab!

Instagram / itsmebxbby Ex-"The Voice of Germany"-Kandidat Boris Alexander Stein, 2018

Anzeige

Getty Images Boris Alexander Stein bei "The Voice of Germany", 2016

Anzeige

Instagram / itsmebxbby Sänger Boris Alexander Stein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de