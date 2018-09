Während in Deutschland so langsam der Übergang zum Herbst eingeläutet wird, herrscht bei Cathy Hummels (30) noch Sommerstimmung! Die Designerin genießt derzeit mit Baby Ludwig eine Auszeit auf Ibiza, wo sie Gelegenheit hat, jede Menge Sonne zu tanken – mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass die Moderatorin so quasi nebenher eine kleine Beauty-Kur macht. Immer mit dabei ist natürlich ihr Söhnchen und zieht mit Mama Hummels trotz Hitze im Lässig-Look durch die Straßen.

Auf Instagram gab die Ehefrau von Nationalspieler Mats Hummels (29) ihren Fans am Mittwoch einen Einblick in ihre Urlaubszeit mit Klein-Ludwig in Cala Comte. Scherzhaft überlegte sie, ob sie bei 30 Grad Außentemperatur auch an alles gedacht habe: "Also Hosen sind vollkommen überwertet und Oberteile eigentlich auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und unser beider Motto ist: Weniger ist mehr", schrieb die 30-Jährige mit einem Augenzwinkern zu dem Schnappschuss, der sie und ihren Spross mit dem Nötigsten bekleidet zeigt – wobei auf Ludwigs Köpfchen der obligatorische Sonnenhut aber natürlich nicht fehlen darf.

Mit dem über ein Jahr alten Baby wirkt die Dirndl-Designerin mehr als glücklich. Auf Geschwisterchen wird Ludwig aber wohl noch eine Weile warten müssen, erklärte seine Mutter kürzlich in einer Online-Fragerunde. Wegen ihres Jobs könne sie im Moment einfach nicht zwei Kindern gerecht werden. So ganz abgeschlossen ist die Nachwuchsplanung aber nicht: "Wenn alle so sind wie Ludwig, dann möchte ich noch ganz viele!" Was haltet ihr von Cathys Baby-Updates? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de