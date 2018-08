Für Cathy Hummels (30) zählt vor allem das Wohl ihres Kindes! Seit Anfang des Jahres dreht sich bei der Designerin alles um ihren Sohnemann Ludwig. Die Fashionexpertin blüht in ihrer Mamarolle total auf. Da liegt die Frage natürlich nahe, ob sie sich in naher Zukunft noch weitere Babys wünscht. Darauf hatte die Frau von Mats Hummels (29) nun im Netz eine eindeutige Antwort!

Auf ihrem Instagram-Kanal stellte sich Cathy vor Kurzem der Neugierde ihrer Community. In der Fragerunde deutet sie an, dass Ludwig noch ein wenig auf Geschwisterchen warten muss. "Ich arbeite auch gerne und ich denke, dass ich so im Moment zwei Babys nicht gerecht werden würde", gab die Münchnerin ganz offen zu. Im Interesse ihres Sohnes würde sich die 30-Jährige daher mit weiterem Nachwuchs erst einmal Zeit lassen. "Eigentlich ist das Einzige, was ich wirklich will, dass Ludwig ein glückliches Leben hat", erläuterte die Promimama ihre Prioritäten.

Cathy machte aber auch deutlich, dass sie weitere Kids mit ihrem Liebsten Mats auf keinen Fall ausschließt. "Wenn alle so sind wie Ludwig, dann möchte ich noch ganz viele", schwärmte sie von ihrem Erstgeborenen. Findet ihr es gut, dass sich die Modeliebhaberin mit weiterem Nachwuchs Zeit lassen möchte? Stimmt im Voting ab!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Fashionexpertin

