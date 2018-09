Schöne Aussichten – und die Rede ist hier nicht von dem Ausblick auf Palma! Mit einem freizügigen und ziemlich knackigen Popo-Foto präsentiert sich dieses deutsche Promi-Girl jetzt seinen Followern. Wer die heiße Blondine ist? Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel. In den letzten zwei Jahren machte sie allerdings weniger durch ihre Auftritte auf dem Laufsteg als durch ihre Gerichtsverfahren Schlagzeilen. Noch ein kleiner Tipp: In der elften Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! belegte die gebürtige Hessin den achten Platz.

Hier kommt die Auflösung: Gina-Lisa Lohfink (31) ist die Frau, die mit ihrer heißen Kehrseite vom mallorquinischen Meer im Hintergrund ablenkt. Aktuell verbringt das Reality-TV-Sternchen eine Auszeit auf der spanischen Baleareninsel. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Dirk Reichert gönnt sich die Ex von Musiker Marc Terenzi (40) entspannte Stunden im und am Pool, wie ihr Instagram-Profil zeigt. Doch ihr Po-Foto zählt bei ihren Fans mit Abstand zu den beliebtesten Urlaubsschnappschüssen!

Ihre vier Buchstaben präsentiert Gina-Lisa immer wieder gerne in den sozialen Netzwerken. Erst Ende August setzte sie – ebenfalls im Bikini – ihren Booty in Szene. Zugunsten des Ausblicks hat die TV-Bekanntheit auch hier ihr Höschen zwischen die gebräunten Po-Backen gezogen. Im Gegensatz zu ihrer aktuellen Aufnahme entstand dieses imPOsante Foto allerdings nicht im privaten Rahmen, sondern aus beruflichen Gründen. Das verriet die Bildunterschrift, in der sie schwärmte: "Ich liebe meinen Job!"

Instagram / ginalisa2309 Reality-Sternchen Gina-Lisa Lohfink im Urlaub auf Mallorca

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrem besten Freund Dirk Reichert auf Mallorca

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, deutsches It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de