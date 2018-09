Superschlank schon kurz nach der Geburt? Erst vor wenigen Tagen ist Pippa Middletons (35) Schwager Spencer Matthews zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Frau Vogue Williams (32) begrüßte er einen kleinen Sohn. Über ihren süßen Schatz haben die frischgebackenen Eltern bisher noch keine Details verraten – auch auf süße Fotos müssen die Fans noch warten. Nun überraschte die Neu-Mama allerdings mit einem Clip von sich selbst: Sie zeigte ihren makellosen After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Vogue am Samstag ein Video, in dem sie tanzt. Ihre Follower waren dabei allerdings weniger von ihrem coolen Hüftschwung als vielmehr von ihrem durchtrainierten Body fasziniert. Von einem After-Baby-Body war nämlich schon drei Tage nach der Geburt nichts mehr zu sehen. In ihrer hautengen Leggings und dem figurbetonten Oberteil ließ nichts darauf schließen, dass Vogue gerade erst ein Kind bekommen hat.

Dass die 32-Jährige jetzt schon keine Babypfunde mehr hat, ist allerdings auch keine große Überraschung. Immerhin hat die gebürtige Irin während ihrer gesamten Schwangerschaft einen strikten Work-out-Plan eingehalten. Und auch Pippa zieht ihre Sport-Routine trotz Babybauch tapfer durch.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, Model

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews

WENN.com Pippa Middleton mit Babybauch

