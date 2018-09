Royalfans weltweit feiern Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) für ihren Modegeschmack! Ob superschick oder ganz lässig: Nur wenige Stunden, nachdem ein Outfit der beiden Ladys von Fotografen abgelichtet wurde, entwickelt sich ein regelrechter Run auf die besagten Klamotten. Doch im britischen Königshaus gelten strenge Regeln für die Kleiderwahl der Herzdamen von Prinz William (36) und Prinz Harry (33). Und was den Schmuck angeht, auch den dürfen sie nur zu bestimmten Tageszeiten tragen!

So sehr Kate und Meghan ihre Diamanten lieben, es ist ihnen laut Fox News untersagt, die Klunker vor 18 Uhr aus der Schmuckdose zu holen. Die Glitzersteine sind ausschließlich für glamouröse Events am Abend vorgesehen. Tagsüber können sich die Fashionistas aus ihrer Sammlung von Saphiren, Perlen, Edelsteinen und Metall-Accessoires bedienen. Nur bei einem Schmuckstück macht die royale Etikette eine Ausnahme von der strikten Diamantenregel: Ihre Verlobungsringe dürfen die Ladys nicht nur zu jeder Zeit anlegen, sondern bei öffentlichen Veranstaltungen ist das Tragen der funkelnden Liebessymbole sogar Pflicht.

An einem ganz besonderen Tag verloren all diese Vorschriften allerdings ihre Wirkung: Bei ihrer Hochzeit durften die royalen Beautys ihre diamantenbesetzten Diademe natürlich ohne zeitliche Einschränkung tragen. Und so gelten sowohl Kates Cartier-Haarteil als auch Meghans Kopfschmuck aus der Sammlung von Queen Mary als absolute Fashionhighlights ihrer romantischen Trauungen.

Michael Steele/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale 2018

Anzeige

Carl de Souza/ Getty Images Herzogin Kate im Brautkleid bei ihrer Hochzeit 2011

Anzeige

Matt Cardy/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de