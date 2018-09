Karen Meyers geht zurzeit durch die Hölle, denn sie trauert um ihren Sohn Mac Miller (✝26). Vergangenen Freitag wurde der US-Rapper leblos in seinem Zuhause in San Fernando Valley in Los Angeles aufgefunden. Viel zu früh war er an Herzversagen gestorben – allem Anschein nach wegen einer Drogen-Überdosis! Sein Tod hinterlässt nicht nur Spuren bei seinen Fans und Freunden, sondern vor allem bei seiner Familie. Im Netz teilt seine Mutter nun einen herzzerreißenden Schnappschuss aus glücklichen Zeiten mit ihrem Schatz.

Das Instagram-Foto, das sie am Samstag veröffentlichte, zeigt das Mutter-Sohn-Duo gemeinsam bei einem Baseballspiel. Beide wirken zufrieden und ausgelassen und strahlen gehörig um die Wette. Das Pic versah die Trauernde lediglich mit einem Emoji eines gebrochenen Herzens. Von den Fans des Musikproduzenten erhielt sie prompt eine Support-Welle in Form von mitfühlenden Kommentaren. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart das ist, was du gerade durchmachen musst", lautete nur eine der zahlreichen Reaktionen.

Auch Ariana Grande (25) befindet sich in einer Schockstarre – immerhin ging sie mit dem Verstorbenen vor ihrer Blitzverlobung mit Pete Davidson (24) Hand in Hand durchs Leben. Der "Saturday Night Live"-Star hilft ihr nun, wo er nur kann. Wie ein Insider dem Magazin Hollywood Life verriet, kümmere sich der Comedian rührend um die Sängerin. Er sei ihre Schulter zum Ausweinen, ihr Fels in der Brandung.

Getty Images Mac Miller, New York City 2013

Getty Images Mac Miller, Rapper

247PAPS.TV / Splash News Ariana Grande und Mac Miller

