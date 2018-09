Nun spricht Daniel Küblböcks (33) enger Vertrauter! Nachdem am Sonntag ein Passagier bei der Fahrt von Hamburg nach New York unter noch unklaren Umständen von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt war, wurde der einstige DSDS-Star als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach ihm kamen bislang unbekannte Details aus seinem Privatleben ans Licht: So soll der Musiker an Bord Frauenkleider getragen und angeblich ein Doppelleben geführt haben. Promiflash sprach nun mit einem guten Freund des TV-Stars – und der dementierte die persönlichen Probleme seines Besties!

Dass Daniel schon früher ein geheimes Leben als Transsexueller geführt habe, vermutete zuletzt Trans-Lady Raphaela Salentin (24). Daniels guter Kumpel Rozario Ray glaubt das jedoch nicht. "Er hat niemals ein Doppelleben geführt, er war immer ein authentischer Mensch. Er hat Dinge von Herzen getan und auch dazu gestanden. Er hatte nie den Gedanken, sich zu verstecken!", erklärte der Influencer im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu, dass sein BFF schon Anfang der Nuller Jahre, als er bei "DSDS" mitmachte, seine verrückte Seite gezeigt habe anstatt diese zu unterdrücken. "Man kennt ihn ja von früher, dass er ein Paradiesvogel war. Warum sollte er dann jetzt ein Doppelleben spielen oder sich verstecken?", so Rozario.

Nach dem Verschwinden des 33-Jährigen hatte es Spekulationen über einen möglichen Suizid gegeben – das schließt Daniels Freund allerdings aus: "Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er von uns gegangen ist. Er hatte keinen Grund, er hatte Freunde, die mit ihm unterwegs waren, er hat nie Andeutungen gemacht, dass er irgendwie depressiv ist!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Instagram / rozario_ray Rozario Ray und Daniel Küblböck

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de