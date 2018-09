Heidi Klum (45) zählt die Tage, bis sie ihren Schatz Tom Kaulitz (29) wiedersehen wird! Mitte Mai sorgten das Topmodel und der Tokio Hotel-Musiker mit ihrem ersten offiziellen Liebesauftritt auf der amfAR-Gala bei den Filmfestspielen in Cannes für Schlagzeilen. Seitdem zieren zahlreiche Pärchen-Pics der beiden die Social-Media-Accounts der blonden Beauty. Am Samstag besuchte Heidi die Creative Arts Awards in New York City – ohne ihren Liebsten. Kaum von ihm getrennt, gab es prompt einen weiteren digitalen Liebesbeweis.

"Ich vermisse dich", lauteten die Zeilen, die die 45-Jährige auf Instagram an ihren 16 Jahre jüngeren Freund richtete. Dazu postete sie ein Foto, auf dem das Duo sich verliebt anstrahlt und küsst. Hält sie es ohne ihren Tom schon gar nicht mehr aus? Die Fans antworteten mit begeisterten Kommentaren, einer schrieb: "Das süßeste Paar Deutschlands! Ich wünsche euch weiterhin viel Glück und hoffe, dass ihr zusammen alt werdet."

Erst vor Kurzem feierte die Modelmama der Germany's next Topmodel-Girls den 29. Geburtstag von Tom und Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Das Trio ließ es sich auf dem Burning Man Festival gut gehen. Heidi gratulierte den Jungs auch im Netz: "Alles Gute zum Geburtstag für diese beiden wunderschönen Menschenwesen", schrieb sie und postete ein Bild mit den Boys.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Unicef Gala auf Sardinien

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz und Heidi Klum

