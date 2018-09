Ohne Mann an ihrer Seite hat es Chethrin Schulze (26) wohl schwer. Bei Promi Big Brother schmiss sich die ehemalige Love Island-Kandidatin heftig an Ex-Bachelor und Autoliebhaber Daniel Völz (33) heran – sogar während er versuchte, zu schlafen. Doch aus dieser Liaison wurde nichts und die Berlinerin musste nun am Wochenende als Single auf eine Trauung. "Leute, ich gehe nie wieder ohne einen Tanzpartner auf eine Hochzeit. Alle sind hier Couple-Goals, nur man selbst ist das Opfer überhaupt", offenbarte die Blondine jetzt in ihrer Instagram-Story.

chethrin_official / Instagram Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de