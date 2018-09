Gigi Hadid (23) ist immer ein Hingucker. Egal ob im rosaroten Barbie-Look oder in einer farbenfrohen Abendrobe wie bei den CFDA Awards im Juni – das Model ist einfach immer topgestylt. In den vergangenen Jahren mauserte sich die Blondine zu einer echten Fashionista, die es versteht, Mode-Trends zu setzen. Aber ob sich ihre aktuellen Looks wohl auch durchsetzen werden? Oder schoss sie damit übers Ziel hinaus?

Als sie am vergangenen Samstag eine Fashion-Party des Kosmetik-Labels Maybelline in New York besuchte, trug Gigi einen knöchellangen Rock mit einem ziemlich skurrilen Motiv: ein riesiges Auge. Dazu kombinierte sie eine langärmlige, bauchfreie Bluse in Weiß und transparente Pumps. Noch am selben Tag zeigte sich die Beauty in einem ähnlich flippigen Outfit: In einem pinkfarbenen Glitzer-Overall war sie in der Mode-Metropole unterwegs. Eine coole Sonnenbrille, klobige, weiße Sneaker und eine Handtasche mit Ethno-Muster komplettierten den lässigen Street-Style.

Dass die 23-Jährige bei der Wahl ihrer Kleider gerne mal ein Wagnis eingeht, bewies sie erst kürzlich, als sie in Leggings und Oversize-Hemd durch die Straßen spazierte. Pikantes Detail: Der Victoria's Secret-Engel verzichtete dabei auf einen BH und bescherte den Paparazzi damit tiefe Einblicke.

