Gigi Hadid (23) riskiert beinahe einen Nippel-Blitzer! Die schöne Kalifornierin ist neben ihren ellenlangen Beinen besonders für ihren Style bekannt: Ob im goldenen Minidress, im pinken Zweiteiler oder als strahlende Glitzergöttin – das Supermodel kann sich in jedem Outfit sehen lassen. Nun wagte die Freundin von Zayn Malik (25) einen zwar legeren, jedoch mutigen Look: Im XXL-Hemd mit tiefem Ausschnitt bekamen die Paparazzi beinahe Gigis Oberweite zu Gesicht!

Wie aktuelle Bilder der 24-Jährigen nun zeigen, setzt Gigi derzeit wieder ganz auf Casual. So spazierte sie am Dienstag in einer lockeren Kombination aus übergroßem Streifenhemd, weißer Radlerleggins und silbernen Schlappen durch den Stadtteil SoHo. Neben ihren langen Beinen fiel bei diesem Style besonders der weite Ausschnitt des Oberteils auf: Das an einer Schulter modisch heruntergezogene Hemd verdeckte nur knapp die linke Brust der Blondine! Mit einem koketten Lächeln zeigte Gigi aber deutlich: Der Fast-Busen-Blitzer war ganz ihre Absicht.

Dass das Victoria's Secret-Model gerne mal mit den Fotografen spielt, zeigte sie schon im vergangenen Sommer: Im Juni entstanden ähnliche Aufnahmen, bei denen nur ein Kaffebecher sie vor einem Nippel-Gate bewahrte.

Splash News Gigi Hadid an ihrem 23. Geburtstag

Anzeige

MEGA Gigi Hadid in New York

Anzeige

Splash News Gigi Hadid in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de