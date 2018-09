Immer mehr Details kommen über Daniel Küblböcks (33) Privatleben ans Licht! Der ehemalige DSDS-Kandidat soll am Sonntag spurlos von Bord eines Kreuzfahrtschiffes verschwunden sein, seither wird er vermisst. Vor seinem Verschwinden standen in Daniels Leben wichtige Meilensteine an: Seit 2015 studierte er Theater in Berlin, stand nun kurz vor seinem Abschluss. Vor rund einem Monat erhob der Unternehmer allerdings schlimme Vorwürfe gegen die Lehrstätte und seine Mitschüler. Jetzt packte jedoch seine Schauspielgruppe über Daniels Zeit an der Schule aus – und wies strikt die Anschuldigungen zurück!

Was ging nur in den vergangenen Monaten in Daniel vor? Mobbing, Sabotage, physische Schäden und den Ausschluss von der Endaufführung – das warf er seinen Kollegen vor. Jetzt behauptete ein Kommilitone allerdings gegenüber Bild, dass es all das nie gegeben habe: "Das mit den Mobbing-Vorwürfen stimmt nicht. [...] Daniel hat sich selber den Schaden zugefügt." Den Studenten erklärte man demnach, dass Überwachungsaufnahmen gezeigt hätten, wie Daniel seine Kostüme am Ende selber beschädigte oder vor der Probe etwas an der Elektronik veränderte. "Er war ein sensibler Mensch, ein Sonderling", zog der Bekannte sein Fazit.

Weiterhin habe Daniel große Angst vor seiner Abschlussprüfung gehabt: "Er stöhnte, dass er sich auch nicht richtig vorbereitet hatte. Hinzukommt, dass er eigentlich gar nicht von der Schule weg wollte." Ein anderer Mitschüler verriet über den Prüfungstag, dass Daniel zehn Minuten vor der Prüfung da gewesen, danach aber verschwunden sei. Er habe oft bei Proben gefehlt, sodass die anderen Schauspielanwärter Alternativ-Szenarien vorbereitet hätten, für den Fall, dass er nicht auftauche.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Sänger Daniel Küblböck, Mai 2018

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Daniel Küblböck



