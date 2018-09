Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) brauchen keine große Hochzeit! Das YouTube-Pärchen geht seit über neun Jahren gemeinsam durchs Leben, bald erwarten die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Sohn. Um ihr Liebesglück perfekt zu machen, hielt der 25-Jährige vor Kurzem um die Hand seiner Liebsten an. Heiraten wollen sie noch vor der Geburt ihres Kindes – also in den nächsten Wochen! Nun verrieten die werdenden Eltern, wie schlicht ihre Heirat ausfallen wird!

"Den Moment unserer standesamtlichen Hochzeit jetzt im September wollen wir ganz für uns halten. Was bisher noch keiner weiß: Unsere Gäste kann man an zwei Händen abzählen. Wir haben nicht einmal unsere Freunde eingeladen. Nur unsere engste Familie ist dabei", erklärte Bibi im Gespräch mit Bunte. Auch auf einen Junggesellenabschied verzichtet das Paar vor seiner Eheschließung. Doch die Netz-Stars wollen nicht gänzlich auf eine pompöse Feier verzichten, wie Julian mitteilte: "Generell ist alles eher einfach gehalten. Bei der kirchlichen Hochzeit in ein paar Jahren wird das aber dann anders."

Doch nicht nur die Trauung und ihr Sprössling sind die Jahreshighlights für Bibi und Julian. Die beiden sind auch vor Kurzem in ihr eigenes Haus eingezogen, in dem sie ihren Jungen großziehen wollen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

