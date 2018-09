Sind sie etwa bald zu dritt? Seit über 12 Jahren ist Model Eva Padberg (38) mit ihrem Mann, dem gefragten DJ Niklas Worgt, verheiratet. Trotz des vielen Blitzlichtgewitters um die Laufstegschönheit lebt das Pärchen seither ohne große Skandale. Jetzt überraschte die Beauty ihre Fans allerdings mit einem ziemlich vielversprechenden Post. Erwarten Eva und ihr Gatte demnächst ihr erstes gemeinsames Kind?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 38-Jährige jetzt ein etwas unscharfes Bild von sich. Im grellen Sonnenlicht posiert das Model und hält sich leicht den Bauch. "Aufregende Neuigkeiten kommen auf uns zu. Könnt ihr erraten was?", fragte Eva vielsagend ihre Community und diese fackelt nicht lang. "Liebe ist auf dem Weg", kommentierte ein Fan ihren Schnappschuss. Andere Follower posteten nur ein paar Schwanger- oder Baby-Emoji unter das Foto. Ist die kurzhaarige Schönheit wirklich in anderen Umständen?

Bisher hat die Moderatorin diese mögliche freudige News noch nicht konkret bestätigt – doch der Beitrag scheint ziemlich offensichtlich zu sein. Was glaubt ihr, erwartete Eva wirklich ihr erstes Kind? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Getty Images Eva Padberg und Niklas Worgt

Instagram / thepberg Eva Padberg, Model

Getty Images Eva Padberg beim Bambi 2016

