Immer wieder Ärger bei Katie Price (40)! Das einstige Boxenluder erntete kürzlich einen großen Shitstorm: Sie verpasste den Start in das neue Schuljahr ihrer jüngsten Kinder Jett und Bunny (4), dabei wurde ihre Kleinste sogar eingeschult! Zwar soll das Model eine Entschuldigung gehabt haben, allerdings keine besonders gute. Ihre Abwesenheit an der Grundschule soll nämlich nicht freiwillig gewesen sein – Katie wurde angeblich gebeten, den Schulhof fürs Erste nicht mehr zu betreten.

Wie ein Insider gegenüber The Sun offenbarte, soll der Grund für das Verbot in einem nicht so ganz jugendfreien Auftritt auf dem Schulhof ihrer jüngsten Kinder liegen: Dort habe sich die 40-Jährige vor einigen Wochen angeblich eine lautstarke Auseinandersetzung mit Michelle Penticost, der neuen Liebe ihres Ex-Mannes Kieran Hayler (31), geliefert. "Katie schrie: 'Genießt du es, meinen Ehemann zu f***en?' und einige der Eltern waren sehr schockiert", erklärte die Quelle und erzählte weiter: "Manche gingen zum Schulleiter und baten ihn, sie vom Gelände zu verbannen." Als sie anschließend höflich darum gebeten wurde, in Zukunft jemand anderen zum Abholen ihrer Kinder zu schicken, sei das Busenwunder wütend geworden.

Ob das Verhalten gegenüber ihrer Nachfolgerin wohl mit dem Ärger über ihre Ex-Liebe zu tun hat? Seit ihrer Trennung ranken sich immer wieder Gerüchte um das Verhältnis zwischen der fünffachen Mutter und ihrem Ehemann Nummer drei – darunter allerdings auch einige, die sich später als Falschmeldung herausstellten: So sollte Katie Kierans Pferd verkauft haben, nachdem seine neue Partnerin die gemeinsamen Kinder kennengelernt hatte.

https://www.instagram.com/p/Bl5UE6QB698/?taken-by=officialkatieprice Katie Price mit ihren Kindern Jett und Bunny

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Penticost

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und sein Pferd, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de