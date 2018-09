Babypause ade – Kate Hudson (39) kehrt mit Mega-Bauch ins Fernsehen zurück! Eigentlich wollte die hochschwangere Schauspielerin, deren errechneter Geburtstermin schon längst fällig war, kurz vor der Niederkunft die Füße hochlegen. Nun überraschten sie und ihre Mutter Goldie Hawn (72) aber mit einem witzigen Doppel-Auftritt: Die Power-Ladys statteten einer US-Show einen Besuch ab – lustige Anekdoten und beste Laune inklusive!

Das Mutter-Tochter-Duo nahm am Donnerstag bei Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) zum Plaudern Platz. Goldie erinnerte sich amüsiert daran, dass sie der Geburt ihres Enkels Bingham Hawn Bellamy (7) 2011 nur mit Unterbrechungen beiwohnen konnte, weil sie so lange gedauert hatte – stattdessen ging sie lieber schwimmen und besorgte Pizza. Die kugelrunde Kate im schwarzen Hosenanzug war ebenfalls zu Scherzen aufgelegt: "Ich würde sagen, du hattest wahrscheinlich noch niemals jemand so Schwangeres in deiner Show. Mein Fruchtwasser könnte jede Sekunde abgehen." Ihr drittes Kind sollte in der Tat schon im August zur Welt kommen – jeden Moment kann es bei der Schauspielerin so weit sein!

Die 39-Jährige und ihr Freund Danny Fujikawa (32) haben sich noch nicht auf einen Namen für ihr Mädchen geeinigt, verriet Kate außerdem: "Wir haben ein paar zusammen und werden uns entscheiden, wenn der Tag gekommen ist." Ihre zwei Söhne Bingham und Ryder Robinson (14) seien schon total aufgeregt, ihre kleine Schwester kennenzulernen.

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson, September 2018

Anzeige

Instagram / swimswammyslippyslappy Kate Hudson und Danny Fujikawa

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de