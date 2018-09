Dieses Pärchen genießt die Zweisamkeit mit einem Augenzwinkern! Seit dem 5. September müssen Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann (30) ihre Gefühle nicht mehr vor der Welt verstecken: Im Bachelorette-Finale wählte die Rosenlady den Fitnesskaufmann. Auch wenn die beiden ihre Beziehung nicht übermäßig in der Öffentlichkeit ausleben wollen, teilen sie ab und an private Einblicke mit ihren Fans. Zunge raus lautet die Devise in ihrem neuen süßen Couple-Schnappschuss!

Auf Instagram teilte die gebürtige Münchnerin ein Foto mit ihrem Liebsten, auf dem beiden frech die Zunge in Richtung Kamera herausstrecken. Das Bild entstand offenbar während der gemeinsamen Tage in ihrer Heimatstadt. Die Turteltauben müssen sich vorübergehend wieder räumlich voneinander trennen: Nadine verabschiedete ihren Schatz am Freitag am Flughafen und Alex schreibt zu seinem eigenen Pic auf seinem Account, er werde das Wochenende nun in seiner norddeutschen Bleibe verbringen. "Aber am Montag geht es schon wieder in den Süden, dann heißt es Wiesn! Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Zeit mit dieser tollen Frau. Danach geht es in den ersehnten Urlaub", schwärmte der 29-Jährige bereits in Vorfreude auf das Wiedersehen.

Ob sich das Kuppelshow-Paar auch einen Red-Carpet-Auftritt zu zweit vorstellen kann? Bislang tauchte Nadine immer ohne ihren Schatz auf Events auf. Das könnte sich zwar bald ändern, aber noch scheint nichts gewiss: "Klar wird es vielleicht in Zukunft den einen oder anderen gemeinsamen öffentlichen Auftritt geben, also einfach die ganzen Babysteps, die jetzt dazugehören bei uns. Gerade genießen wir es, dass wir privat Zeit miteinander verbringen können", sagte Nadine beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden im Promiflash-Interview.

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alexander Hindersmann

Instagram / nadine.kln Alexander Hindersmann und Nadine Klein am Flughafen in München

P.Hoffmann / WENN.com Nadine Klein bei der Premiere von "Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken"

