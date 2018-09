Seit einigen Wochen hat Prinzessin Madeleine von Schweden (36) ein ganz neues Leben. Sie ist mit Ehemann Chris O'Neill (44) und den drei gemeinsamen Kindern Leonore (4), Nicolas (3) und Adrienne nach Florida ausgewandert. In dem Sunshine-State der USA erhofft sie sich eine etwas normalere Kindheit für ihre Sprösslinge. Darauf, den Rest ihrer Familie regelmäßig zu sehen, muss sie dafür allerdings verzichten. Nun verbringt ihre Schwester Victoria (41) gerade beruflich ein paar Tage in Amerika. Nutzt sie die Gelegenheit für einen kleinen Abstecher zu Madeleines Familie?

Vier Tage wird die schwedische Thronfolgerin in New York verbringen, um dort unter anderem die Vereinten Nationen zu besuchen. Das Königshaus veröffentlichte den Terminkalender der 41-Jährigen und dieser beweist: Victoria wird viel unterwegs sein, Freizeit bleibt ihr kaum. Ob sie da überhaupt Zeit findet, um ihre Schwester zu besuchen? Schließlich ist der Weg von New York nach Miami kein Katzensprung, rund drei Stunden dauert der Flug – allerdings hat die zweifache Mutter auf ihrer US-Reise auch einen Tag frei.

Madeleine und ihre Familie leben in Miami in einer sogenannten "Gated Community", einer bewachten Wohnanlage. Es wäre also durchaus denkbar, dass von dem möglichen Besuch nicht allzu viel an die Öffentlichkeit dringt.

