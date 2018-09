Khloe Kardashian (34) ist in Topform – und das nur fünf Monate nach der Geburt ihres kleinen Töchterchens True. Ihre atemberaubende Figur präsentierte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin schon vor wenigen Wochen – prompt wurde ihr vorgeworfen, die Fotos technisch bearbeitet zu haben, was das Reality-TV-Sternchen jedoch empört von sich wies. Jetzt zeigt Khloe erneut, wie schlank ihre Linie ist und begeistert mit einem sexy pinken Outfit die Follower im Netz!

Auf Instagram präsentierte die 34-Jährige eine Aufnahme mit ihrer guten Freundin Hrush Achemyan, auf der sich die beiden Beautys in stilsicheren Model-Posen vor einer Reihe von Luftballons in Szene setzen. Khloes extrem kurzes, pink leuchtendes Top bringt die ultra-straffe Bauchpartie der jungen Mutter optimal zur Geltung – und das wissen ihre Follower zu würdigen. Mit Kommentaren wie "Du siehst großartig aus, Khloe" oder "Wie kann es sein, dass du gerade ein Baby bekommen hast?" feierte die Web-Community das Auftreten der Blondine. Khloes Hatern hingegen hat dieser Anblick wohl die Sprache verschlagen, denn kritische Bemerkungen sind unter dem Bild nicht zu finden.

Die Jeans-Designerin präsentiert auf ihren Social-Media-Kanälen allerdings nicht nur ihren hotten Body, auch ihren kleinen Sonnenschein True zeigt sie regelmäßig im Netz – und kassiert dafür stets viele Likes und virtuellen Beifall.

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True im Urlaub

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

