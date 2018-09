Großer Schock für alle Motorsport-Fans. Der Rennfahrer Greg Hodnett ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Der US-Amerikaner hatte am Donnerstagabend einen folgenschweren Unfall auf dem "BAPS Motor Speedway" in Pennsylvania. Während des Rennens verlor der mehrfache "World of Outlaw"-Sieger die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen eine Mauer. Trotz Helm und verstärkter Autokarosserie soll Greg auf der Stelle tot gewesen sein.

Ein langjähriger Freund des Rennfahrers berichtet jetzt gegenüber York Daily Records, dass er nach dem Crash nicht damit gerechnet habe, dass es so schlecht um Greg stehe. "Man wusste, dass etwas schiefgelaufen war, als er nicht direkt aus dem Auto gestiegen ist. Man wusste, dass er verletzt war. Man wusste aber nicht, dass er schon von uns gegangen war." Nun steht allerdings noch eine Autopsie an, um die genaue Todesursache zu klären.

Auch die Familie des Verstorbenen scheint noch völlig erschüttert von der schlimmen Botschaft zu sein. In einem Statement auf der Webseite des Verstorbenen heißt es: "Bitte schließt Sherry, die gesamte Hodnett Familie und das Heffner-Racingteam in eure Gedanken und Gebete ein." Greg sei ein in jeder Hinsicht professioneller Mensch gewesen, den man nun schmerzlich vermissen werde.

Twitter / GregHodnett Greg Hodnett mit seiner Frau Sherry und seiner Enkelin

Twitter / GregHodnett Greg Hodnett mit seiner Mutter (l.) und seiner Frau Sherry (r.)

Twitter / GregHodnett Greg Hodnett (2.v.r.) und seine Familie



