Auch nach einem Jahr Beziehung ist Unter Uns-Darsteller Lars Steinhöfel (32) noch verliebt wie am ersten Tag! In der Daily hat sein Charakter Easy Winter gerade wieder glücklich zu Partner Richard "Ringo" Beckmann (Timothy Boldt, 27) gefunden. Im wahren Leben ist der Schauspieler seit zwölf Monaten mit seinem Dominik glücklich. Dem machte Lars jetzt via Social Media eine von Herzen kommende Liebeserklärung!

"Du bist meine perfekte kleine Welt", schrieb Lars neben ein süßes Foto des verliebten Paares auf Instagram und ergänzte: "Danke für das erste gemeinsame Jahr zusammen. Ich liebe dich." Wie passend! Denn kennengelernt hatten sich die beiden über dasselbe Medium.

Auch gegenüber Promiflash hatte der Serienliebling schon früher von seinem Schatz geschwärmt: "Er ist besonders lieb und er hat einen tollen Ausdruck im Gesicht, seine Augen leuchten. Er kann sich für Dinge begeistern, er reist sehr gerne, wie ich. Wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten!" Wie findet ihr die Liebeserklärung von Lars? Stimmt ab!

MG RTL D Timothy Boldt und Lars Steinhöfel

MG RTL D Lars Steinhöfel und Timothy Boldt bei "Unter uns"

Facebook / Lars Steinhoefel Lars Steinhöfel, "Unter Uns"-Darsteller

