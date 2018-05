Sein erster Kuss vor Kameras mit einem Mann stellte Lars Steinhöfel (32) vor eine große Herausforderung! Bei Unter uns fanden sein Charakter Easy und Intrigenmeister Ringo, gespielt von Timothy Boldt (27), zueinander – ihre frisch entflammte Liebe krönten die Jungs mit einem romantischen Kuss. Dieser Dreh war für Lars, der selbst seit vier Jahren offen homosexuell lebt, gar nicht so leicht: Schließlich verbindet ihn und Timothy eine jahrelange Freundschaft! "Das ist schon nochmal was Anderes, wenn man vor der Kamera einen guten Kumpel knutscht. Also das ist schon ein seltsames Gefühl tatsächlich", erinnerte sich der Schauspieler im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de