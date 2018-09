Große Sorge um Rap-Star Drake (31)! Eigentlich müsste der Musiker gerade in absoluter Hochstimmung sein: Seine vorletzte Single "In Me Feelings" landete nicht nur in England, Amerika und Kanada auf Platz eins der Charts, sie löste weltweit sogar einen Challenge-Hype aus! Diesen Mega-Erfolg feiert Drake gerade auf seiner großen US-Tournee. Doch nun musste der Rapper die Tour kurzfristig unterbrechen: Er soll ernsthaft erkrankt sein!

Wie TMZ berichtete, musste Drake seine beiden geplanten Miami-Auftritte am 21. und 22. September canceln. Zuerst hieß es, die Absage sei aus technischen Gründen erfolgt. Doch nun kommt heraus: Der Gesundheitszustand des 31-Jährigen ist für den zweifachen Konzertausfall verantwortlich! In einem Statement des Sängers heißt es: "Ich bin so schnell krank geworden, so etwas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt!"

Drakes Zustand soll sogar so bedrohlich gewesen sein, dass er gleich von zwei Ärzten behandelt werden musste! "Danke an die beiden Doktoren und die Krankenschwester, die mir rund um die Uhr geholfen haben", schreibt er weiter in seinem Statement. Ob Drake in seinem Hotel oder in einem Krankenhaus versorgt wurde, ließ er offen. Auch, woran er so schnell erkrankt war, ist nicht bekannt. Der Musiker soll sich allerdings schon wieder auf dem Weg der Besserung befinden.

Getty Images Drake bei einer Performance in New York

Getty Images Rapper Drake bei einer Veranstaltung in New York, 2017

MEGA Drake, Rapper

