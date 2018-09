Elena Carrière (22) hat es geschafft! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel im Jahr 2016 startete sie international als Model durch und unterschrieb einen Vertrag bei einer der angesagtesten Agenturen der Branche. Als Mannequin ist ihr Körper ihr Kapital und dementsprechend wichtig ist es, dass die Beauty immer in Form ist. Doch ihren Traum-Body hat sie nicht etwa einer Diät zu verdanken. Sie setzt stattdessen auf eine gesunde Ernährung.

Im Interview mit spot on news gab Elena zu, es durchaus schon einmal mit einer Diät versucht zu haben: "Ich habe schon das eine oder andere Mal eine Saft-Diät ausprobiert oder einige Wochen weniger Süßes oder Frittiertes gegessen, aber glücklich haben mich diese Einschränkungen nie gemacht." Seit sie ihre Ernährung umgestellt habe, sei das aber auch gar nicht mehr nötig, denn jetzt nasche sie einfach Datteln und Nüsse. Das sei zwar kalorienreich, aber auch sehr gesund. "Danach fühlt man sich auch wesentlich besser", erklärte die Hamburgerin.

Aber auch wenn sie alles mitbringt, um als Model erfolgreich zu sein, träumt sie insgeheim davon, Anwältin zu werden. In den kommenden Jahren wolle sie aber noch die Laufstege der Welt erobern. "Dann will ich auch was Richtiges mit meinem Leben machen, wofür man auch gelernt hat", verriet die 22-Jährige. Auch ein Moderations-Job würde sie reizen.

Mallorco Photography SLU Kim Hnizdo, Heidi Klum und Elena Carrière beim GNTM-Finale 2016

Instagram / elenacarriere.official Elena Carrière, Model

Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Elena Carrière bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

