Nach zwölf Tagen Zweisamkeit bei Love Island entschieden sich Natascha Beil und Tobias Wegener, getrennte Wege zu gehen. Kurz nach der TV-Entkupplung zeigte der Maler und Lackierer, wie sehr ihn die Trennung verletzt hat: Bei der Challenge "Tortenschlacht" am Montagabend pfefferte er ihr einen Kuchen ins Gesicht und küsste offensiv ihre Konkurrentin Janina Celine Jahn. Nach der Süßigkeiten-Klatsche sucht Tascha nun das Gespräch mit Tobi. Gibt es vielleicht ein Liebes-Comeback?

Natascha kann die Schmach ihres Ex-Freundes nicht auf sich sitzen lassen – deshalb ging die 28-Jährige heute einen Schritt auf den Bartträger zu. Sie will wissen, warum Tobi ihr die Torte ins Gesicht geklatscht und eine andere Frau geküsst hat. "Das war nicht böswillig gemeint. Ich wollte dir nicht den Kuss geben, damit es nicht so aussieht, als würde da wieder was laufen", erklärt der Rheinländer. Also gibt es keine Chance mehr für die entzweiten Islander?

Eine andere "Love Island"-Kandidatin wünscht sich eine Liebes-Reunion zwischen den beiden: Tracy Candela. "Ihr beide gehört zusammen. Es geht euch beiden so nicht gut. Er versucht sich mit der nur abzulenken – so wie Männer eben sind. Die fühlen sich davon dann geschmeichelt, aber das ist nicht echt", gibt die Jurastudentin ihrer Freundin zu bedenken. "Nachts liegt er manchmal ziemlich nah neben mir", gibt Tascha am Ende des Gesprächs zu.

