Sie sind noch immer verliebt wie am ersten Tag! Die Beziehung von Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (34) und seiner Freundin Chloe Green (27) startete ziemlich turbulent. Immerhin hatte der einstige Gangster seine Ex-Frau Melissa wochenlang mit der Topshop-Erbin betrogen und sie schließlich für die 27-Jährige verlassen. Danach genossen die zwei Turteltauben ihr junges Glück in vollen Zügen. Die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jayden im vergangenen Mai krönte ihre Liebe. Daraufhin zogen sich die frischgebackenen Eltern erst mal aus der Öffentlichkeit zurück – bis jetzt: Bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt seit der Niederkunft turtelten die beiden, was das Zeug hält.

Eine zärtliche Berührung hier, ein süßer Kuss da und natürlich ein breites Lächeln auf den Lippen – Jeremy und Chloe scheint das Baby-Glück wunderbar zu bekommen. Als sie am vergangenen Mittwoch bei der Monte Carlo Gala for the Global Ocean 2018 über den roten Teppich liefen und für die Fotografen posierten, konnten die zwei kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder warfen sie sich verliebte Blicke zu. Die Neu-Mama schmiegte sich in ihrem Animal-Print-Kleid dicht an ihren Schatz und der legte ihr liebevoll seine Arme und die Taille.

Ob da wohl schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Die Scheidung von Jeremy und Melissa ist schließlich seit knapp vier Monaten durch. Die zweifache Mutter feierte den Tag sogar mit einer riesigen Party in einem Stripklub in Las Vegas. Aber will der 34-Jährige wirklich schon wieder den Bund fürs Leben eingehen? Spekulationen darüber hat es in der Vergangenheit schon des Öfteren gegeben. Aber bisher hat sich das Paar – zumindest offiziell – noch nicht verlobt.

action press Jeremy Meeks und Chloe Green bei der Monte Carlo Gala for the Global Ocean 2018

Instagram / jmeeksofficial Jeremy Meeks' Sohn Jayden Meeks-Green

action press Jeremy Meeks und Chloe Green in Monte Carlo

