Seit 6. Juni sind Jeremy Meeks (34) und seine Ex Melissa nun auch offiziell geschieden. Ex-Knacki Jeremy schwebt mit seiner neuen Freundin, Topshop-Erbin Chloe Green (27), bereits seit Längerem wieder auf Wolke sieben – gab kürzlich sogar die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes via Social Media bekannt. Doch auch seine Verflossene Melissa scheint mit der Beziehung inzwischen endgültig abgeschlossen zu haben: Sie will ihre Scheidung jetzt mit einer großen Party feiern – in einem Stripklub!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun eine ziemlich heiße Einladung: In schwarzen Dessous und mit Handschellen posiert die dreifache Mutter lasziv vor der Kamera. Am 30. Juni soll die Sause im Crazy Horse Gentlemen's Club in Las Vegas steigen. Zu dem Pic schreibt die 38-Jährige: "Ich zähle die Tage, bis ich meine offizielle Scheidungsparty in meinem Lieblings-Stripklub in Las Vegas feiern werde."

Die Trennung des Paares verlief alles andere als reibungslos: Wochenlang hatte Jeremy seine Frau mit Chloe betrogen, ihr aber bis zuletzt immer wieder versichert, dass zwischen ihm und der 27-Jährigen nichts laufen würde. Kurz vor dem endgültigen Liebesaus soll das Ehepaar sogar noch eine Nacht miteinander verbracht haben – mit schweren Folgen: Auch Melissa behauptete daraufhin, ein Kind von ihrem untreuen Ex-Mann zu erwarten. Kurz danach habe sie es aber aufgrund des ganzen Stresses verloren.

Instagram/mmeeks14 Jeremy und Melissa Meeks

Neil Warner / Splash News Jeremy Meeks und Chloe Green in Paris

Instagram / mmeeks14 Melissa Meeks, Ex von Jeremy Meeks

Was sagt ihr zu Melissas ungewöhnlichen Partyplänen?



