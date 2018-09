Herzogin Kate (36) hat bald wieder alle Hände voll zu tun! Im April brachte die Royal-Beauty ihr drittes gemeinsames Kind mit Prinz William (36) zur Welt. Um die erste Zeit mit dem kleinen Louis in vollen Zügen genießen zu können, zog sie sich die vergangenen Monate von ihren Pflichten zurück. Nun können sich die Fans der 36-Jährigen jedoch auf ihr Comeback freuen: Im Oktober wird sie nach sechs Monaten ihren ersten offiziellen Termin absolvieren!

Auf Twitter verkündete der Kensington Palace, dass Kate in wenigen Wochen wieder ihre royalen Aufgaben aufnehmen wird: "Die Herzogin von Cambridge wird am Dienstag, den 2. Oktober die Einrichtung SC Trust Forest School and Wildlife Garden in der Parkanlage Paddington Recreation Ground besuchen." Damit schlüpft die dreifache Mutter ein knappes halbes Jahr nach der Geburt ihres zweiten Sohnes erneut in ihre öffentliche Rolle als königliches Familienmitglied.

Seit Frühjahr hat sich Kate allerdings nicht komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen: Unter anderem wurde sie beim Wimbledon-Finale der Männer gesichtet. Und natürlich ließ sie sich auch die opulente Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nicht entgehen!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem Sohn Louis

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Wimbledon-Turnier 2018

Getty Images Camilla Parker Bowles und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry

