Zweiter Wimbledon-Tag in Folge: Gestern besuchte Herzogin Kate (36) mit Schwägerin Meghan (36) das Frauenfinale des Grand-Slam-Turniers in London. Dabei versprühten die royalen Ladys nicht nur gute Laune, sie glänzten auch mit ihren Outfits bei ihrem allerersten gemeinsamen Auftritt ohne ihre Männer. Zum Endspiel der Herren heute begleitete Tennisfan Kate ihren Gatten Prinz William (36). Bei ihrem süßen Geflirte geriet der Sieger des Matches fast in den Hintergrund.

In einem sonnengelben Kleid zog Kate alle Blicke auf sich. Die Dreifachmama durfte nun schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ein paar Stündchen Pause von ihren Kids genießen. Ihr Date mit William machte der Herzogin sichtlich Spaß, denn die beiden Turteltauben lachten die ganze Zeit miteinander. Auch ihre Sitznachbarn wurden von der ausgelassenen Stimmung des Duos angesteckt, denn direkt neben William nahmen Premierministerin Theresa May (61) und ihr Ehemann Philip Platz.

Nach dem phänomenalen Sieg der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber (30) gegen Serena Williams (36) gestern standen sich heute der Serbe Novak Djokovic (31) und der Südafrikaner Kevin Anderson am Netz gegenüber. In drei Sätzen holte sich Djokovic den Titel.

GLYN KIRK/AFP/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Männerfinale in Wimbledon 2018

Anzeige

Clive Brunskill/Getty Images Prinz William, Theresa May, Herzogin Kate und Philip May beim Männerfinale in Wimbledon 2018

Anzeige

Clive Brunskill/Getty Images Novak Djokovic und Kevin Anderson im Männerfinale von Wimbledon 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de