Daniela Katzenberger (31) schwebt im siebten Familien-Himmel! 2014 lernte sie den Schlager-Sänger Lucas Cordalis (51) kennen und lieben. Nur ein Jahr später bekam das Paar auch schon den ersten gemeinsamen Nachwuchs: Töchterchen Sophia (3) ist ihr ganzer Stolz. Vor rund zwei Jahren krönten sie ihre Liebe dann mit einer romantischen TV-Hochzeit. Ja, Danis Tage als Single-Lady sind damit gezählt. Mit einem süßen Throwback-Foto erinnert sich der Reality-Star nun an diese Zeit zurück.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Katze vor wenigen Tagen eine Collage: Die linke Aufnahme entstand auf dem Oktoberfest im Jahr 2010, die rechte in diesem Jahr. Abgesehen vom Styling und Dirndl fällt ein ganz besonderer Unterschied ins Auge: die Position ihrer Schürzen-Schleife. Die wanderte nämlich von der linken Seite, was so viel wie "noch zu haben" heißt, zur rechten. Damit signalisiert die 31-Jährige potenziellen Verehrern, dass sie in festen Händen ist. Zu dem süßen Vorher-Nachher-Bild schrieb sie: "2010 vs. 2018... und die Schleife war auch mal anders."

Dani und ihr Lucas sind auch nach vier Jahren Beziehung noch immer glücklich wie am ersten Tag. Erst kürzlich machte der Familienvater seinen zwei Mädels eine süße Liebeserklärung, als er ein zuckersüßes Kuschel-Pic in den sozialen Netzwerken teilte und es mit den Worten "pures Glück" betitelte.

Petra Schönberger / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf dem Oktoberfest 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia

