Sie können einfach nicht mit und nicht ohne einander! Seit Tag eins waren Natascha Beil und Tobias Wegener bei Love Island ein Paar – und das trotz etlicher Krisen. Zweimal gingen die Turteltauben schon getrennte Wege, um sich wenig später wieder zu versöhnen. Als sich Tobias bei der letzten Paar-Zeremonie für Janina Celine Jahn entschied, schien das Liebesaus endgültig besiegelt zu sein – eigentlich! Denn nach einer Zuschauer-Abstimmung musste die Ex-Bachelor-Kandidatin Janina die Insel verlassen und Friseurmeisterin Natascha hätte nun wieder freie Bahn. Wagt sie erneut ein Comeback mit dem Muskelmann?

In den vergangenen Tagen hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Natscha betont, dass es sie sehr verletze, Tobi und Janina zusammen zu sehen. Auch der Maler und Lackierer schien noch keinen Schlussstrich unter seine Beziehung zu dem Model gezogen zu haben. Als Neuzugang Richard Heinze Tascha anflirtete und diese auch noch darauf einging, war er davon alles andere als begeistert. Am Freitagabend müssen sich die zwei nun entscheiden: Wollen sie noch einen letzten Versuch als Couple starten oder verpaaren sie sich mit den Insel-Neulingen Richard und Janine Eibner?

Dass so ein Comeback durchaus ein Happy End nehmen kann, bewiesen die Islander Yanik Strunkey und Lisa. Auch da hatte Janina ihre Finger im Spiel: Sie spannte der gelernten Kosmetikerin Yanik zunächst aus. Lisa investierte daraufhin viel Geduld und Ausdauer, um ihr Herzblatt zurück zu gewinnen. Ihre Liebesmühen zahlten sich schließlich jedoch aus: Sie und Yanik sind jetzt ein Paar und können die Finger kaum voneinander lassen.

RTL II / "Love Island" Janine Eibner und Tobias Wegener, "Love Island"-Stars

Anzeige

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Richard Heinze bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de