Wird Charlotte Crosby (28) etwa zum ersten Mal Mutter? Die Geordie Shore-Darstellerin musste vor nicht allzu langer Zeit einen schweren Schlag verkraften. Nach einer Eileiter-Schwangerschaft, die ihr fast das Leben gekostet hätte, wurde ihr der linke Eileiter entfernt. Jetzt veröffentlichte die Beauty ein kryptisches Foto via Social Media, das ihre Fans zum Grübeln bringt. Darauf zu sehen: Eine lächelnde Charlotte und ihr Freund Josh Ritchie (24), der seine Hand sanft auf ihren Bauch legt.

Im dazugehörigen Text schrieb sie: "Ich liebe dich an alle den guten Tagen. Aber was noch wichtiger ist, ich liebe dich an den schlechten Tagen. Durch die schlechten und die guten Zeiten ändert sich nichts, tatsächlich liebe ich dich einfach nur noch mehr. Ich denke, das ist es, was Liebe bedeutet." Ob sie damit auf die Trennungsgerüchte anspielte, die Anfang der Woche kursierten? Das Paar soll doch glatt ganze fünf Stunden getrennte Wege gegangen sein.

Doch Charlottes Follower erkennen in dem niedlichen Instagram-Pic eine komplett andere Botschaft. Für sie sagt das Bild mehr als tausend Worte. "Oh mein Gott, da ist ein Baby unterwegs", stellte ein begeisterter Fan fest. "Bist du schwanger?", fragte ein anderer. Was denkt ihr? Erwartet Charlotte tatsächlich ein Baby? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Stuart C. Wilson/Getty Images Charlotte Crosby, Reality-TV-Star

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit Joshua Ritchie im Spanienurlaub

Getty Images Charlotte Crosby beim "Easilocks"-Event in London

