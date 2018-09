In wenigen Stunden ist so weit: Gwyneth Paltrow (46) und ihr Verlobter Brad Falchuk (47) sollen sich noch an diesem Wochenende das Jawort geben. Für die Schauspielerin ist es schon der zweite Gang zum Altar. Von 2003 bis 2016 war sie mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (41) verheiratet. Und so kurz vor ihrer bevorstehenden Hochzeit zog die Zweifach-Mama nun eine ziemlich ernüchternde Bilanz unter ihre erste Ehe: Sie ist ziemlich enttäuscht, dass die Beziehung gescheitert ist.

Die Trennung von Gwyneth und Chris hätte wohl kaum harmonischer verlaufen können. Die einstigen Turteltauben blieben Freunde und sollen sich noch immer sehr nahe stehen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die zwei so traurig sind, dass sie es nicht geschafft haben, ihre Liebe zu retten. "Ich glaube, dass Chris und ich da ziemlich ähnlich denken und dass wir beide enttäuscht sind, dass unsere Ehe nicht funktioniert hat und dass wir nicht für den Rest unseres Lebens mit dem Vater bzw. der Mutter unserer Kinder zusammenbleiben werden", erklärte der Leinwand-Star im People-Interview.

Aber nun hat sie mit Brad einen neuen Mann an ihrer Seite und ist bereit, erneut den Bund fürs Leben einzugehen. Ihr Ex-Mann ist ebenfalls in festen Händen. Der Sänger ist seit knapp einem Jahr mit Dakota Johnson (28) liiert – sehr zum Ärger von Gwyneth. Die ist der Meinung, dass der Shades of Grey-Star viel zu jung für Chris sei. Die Romanze der beiden ist trotz sonstiger Harmonie noch immer ein Streitthema des ehemaligen Paares.

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow am Valentinstag

Charley Gallay / Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow 2014

Getty Images Dakota Johnson bei der "Bad Times At The El Royale"-Premiere

