Hat Noah Cyrus (18) etwa noch Gefühle für ihren Ex? Vor wenigen Wochen gab die Sängerin bekannt, dass ihre Beziehung zu dem Rapper Lil Xan (22) gescheitert wäre. Nach der Trennung folgte eine regelrechte Schlammschlacht des Ex-Paares: Beide behaupteten in der Öffentlichkeit, der jeweils andere hätte ihn betrogen. Mittlerweile schlagen die beiden aber deutlich versöhnlichere Töne an. Noahs Community wird sogar den Eindruck nicht los, dass die Sängerin ihren Verflossenen zurückerobern möchte!

In den vergangenen Tagen präsentiert sich Noah auf ihrem Instagram-Kanal jedenfalls immer wieder auffällig sexy. Unter anderem teilt sie einen Schnappschuss, auf dem sie nur in Unterwäsche bekleidet auf dem Bett liegt und ihre Zunge lasziv über ihre Zähne fahren lässt. In einem Entertainment Tonight-Interview gab die Schwester von Miley Cyrus (25) kürzlich sogar zu, dass ihre Gefühle aktuell total verrückt spielen. "Ich bin wirklich verwirrt. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen", schilderte sie ihre Emotionen.

Lil Xans Gemüt scheint sich hingegen wieder beruhigt zu haben. Der Rapper erhob kurz nach der Trennung heftige Anschuldigungen gegen Noah: Seiner Meinung nach hätte sie ihn nicht nur betrogen, sondern ihn lediglich für ihre Karriere benutzt. Mittlerweile sieht er die Sache allerdings ein wenig anders. "Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich für das Liebesaus verantwortlich bin. Ich habe Fehler gemacht. Wir könnten noch zusammen sein, aber ich habe es vermasselt", erklärte er nun in einem Complex-Interview. Demnach hätte er sich aufgrund seines Drogenkonsums nicht immer korrekt verhalten.

Getty Images Noah Cyrus und Lil Xan bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Noah Cyrus in Los Angeles

Getty Images Lil Xan in New York City

