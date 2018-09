Dieser junge Mann bekommt sein Lächeln wohl in den nächsten Tagen nicht so schnell aus dem Gesicht. Am gestrigen Samstag wurde Pascal Kappés (28) zum ersten Mal Vater. Der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Noch-Ehefrau Denise (28) hatten zuletzt sehnsüchtig auf die Ankunft ihres Sprösslings gewartet. Ganz überraschend erblickte ihr Sohnemann dann das Licht der Welt – und auch Pascal ist immer noch total platt vor Freude.

In seiner Instagram-Story postete der Laiendarsteller einen Video-Clip von sich mit einem breiten Grinsen. Die in die Smartphone-Linse strahlende Sonne scheint dabei stellvertretend für die Gemütslage des Male-Models zu stehen. "Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Sohn, also unserem Söhnchen. Es ist immer noch total unrealistisch, total komisch, das zu sagen. Aber ich freue mich mega und bin total happy drüber", offenbarte der 28-Jährige.

In der Klinik könnte Pascal jedoch auch auf Denise' neuen Partner Tim treffen. Über seinen Nachfolger ist der Schauspieler jedoch geteilter Meinung. Vor allem die Tatsache, dass er ein Mitspracherecht bei der Namensgebung hatte, geht dem ehemaligen Mister Saarland gehörig gegen den Strich.

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés auf dem Weg zu seinem Sohn

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

