Was für ein außergewöhnliches Baby-Foto! Seit 18 Jahren sind Jamie Oliver (43) und seine Liebste Juliette mittlerweile verheiratet und während ihrer gemeinsamen Zeit haben sie schon stolze fünf Kinder bekommen: Ihre drei Töchter Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela und Petal Blossom Rainbow sowie ihre zwei Söhne Buddy Bear Maurice und River Rocket Blue Dallas! Nun tauchte ein Throwback-Bild von ihrem Nesthäkchen auf – und der Schnappschuss wurde direkt nach der Geburt aufgenommen!

Die Aufnahme wurde nun auf der offiziellen Instagram-Seite des Geburtshauses veröffentlicht: Darauf ist der schreiende kleine Nackedei River zu sehen, der seiner Mama Juliette anscheinend gerade zum allerersten Mal in die Arme gelegt wird – die stolze Mutter blickt ihrem Hosenmatz verliebt entgegen. Die Follower der Seite feiern das emotionale Foto: "Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast Jools" und "Was für ein Anblick, das ist das schönste, was ich seit Langem hier gesehen habe", kommentieren zwei begeisterte User.

Die Aufnahme ist aber schon etwas älter – im vergangenen August ist River schon zwei Jahre alt geworden! Hättet ihr gedacht, dass Jamie und Juliette ein Foto von einem derart privaten Moment ins Netz stellen lassen würden? Stimmt ab!

Instagram / mothercareuk Juliette Oliver mit ihrem Sohn River

Anzeige

Splash News Jamie Oliver mit seiner Ehefrau Jools und den fünf gemeinsamen Kindern

Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie Olivers Sohn River Rocket Blue Dallas, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de