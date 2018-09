Freudentränen bei Pascal Kappés (28)! Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star ist am Samstag zum ersten Mal Vater geworden. Im Kreißsaal begleitete er seine Noch-Ehefrau Denise Kappès (28) offenbar nicht. Am nächsten Tag eilte er aber sofort zu seinem kleinen Sohnemann – und wurde dort von seinen Gefühlen übermannt! Im Netz spricht er über sein Vaterglück und kann seine Tränen dabei nicht zurückhalten!

"Ich sehe immer noch schei*e aus und bin immer noch am Heulen", erzählt der TV-Star in seiner Instagram-Story. Zwischendrin muss er sich immer wieder die Freudentränen aus den Augen wischen. "Das Gefühl, wenn man zum ersten Mal seinen eigenen Sohn im Arm hält. Ich bin einfach nur stolz, ich bin einfach megastolz. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können mir da echt beistimmen, die Eltern geworden sind. Ein größeres Glück auf dieser Welt kann man, glaube ich, gar nicht haben", versucht der 28-Jährige seinen Gefühlsausbruch zu erklären.

Schon am Samstagabend teilte Pascal seine Vaterfreuden mit seinen Followern. Zu einem süßen Bild von Denise und ihrem Baby schrieb er: "Es ist endlich so weit: Denise und ich sind Eltern geworden. Ich freue mich riesig darüber und unser Sohn ist gesund und munter und schläft".

Promiflash Pascal Kappés während eines Promiflash-Interviews

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Ehemann Pascal Kappés

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de