Wie die Zeit vergeht! Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends schaffte Sandy Mölling (37) in der ersten Popstars-Staffel den Durchbruch als Sängerin und feierte als Teil der Girlgroup No Angels etliche große Erfolge. Ihre beiden größten Erfolge sind jedoch ihre beiden Söhne, wie sie auf Social Media gerne betont. Der Jüngere feierte jetzt seinen dritten Geburtstag – und das macht seine stolze Mama ganz sentimental!

Die 37-Jährige, die mittlerweile mit ihrer Patchwork-Familie in den USA lebt, kann es selbst noch nicht glauben, dass ihr Kleiner schon so groß ist. Auf ihrem Instagram-Account postete die Let's Dance-Dritte von 2006 nun eine Reihe von Schnappschüssen der Feier für das jüngste Familienmitglied. Mit Kinderschminken, Trampolinspringen und Kuchen gab es alles, was so ein Kinderherz begehrt. Und auch die Mama selbst schien zufrieden: "Was für ein toller Geburtstag! Und jetzt ist er offiziell drei! Was? Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als ich ihn das erste Mal in den Armen gehalten habe. Ich bin eine so glückliche Mami", erklärte die Musikerin in der Bildunterschrift ihres Posts.

Erst vor Kurzem war Sandy ähnlich nostalgisch geworden. Die gebürtige Wuppertalerin hatte ein Foto im Netz geteilt, das 2015 kurz nach der Entbindung ihres zweiten Sprösslings aufgenommen worden war. Darauf war auch ihr älterer Sohn Jayden zu sehen, der auf dem Pic vor Bruderstolz nur so strahlt.

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling mit ihrem Partner Nasri Atweh und ihren Söhnen Jayden und Noah

Instagram / sandymoelling Noah an seinem dritten Geburtstag

Instagram / https://www.instagram.com/sandymoelling/?hl=en Sandy Mölling mit ihren Söhnen Noah und Jayden

