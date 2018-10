Endlich war es so weit! Am vergangenen Samstag kam das Baby von Denise Kappès (28) zur Welt. Das teilten sie und ihr Noch-Ehemann Pascal (28) stolz via Social-Media mit. Wochenlang hatte sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin auf diesen großen Moment gefreut. Sie hatte das Babyzimmer eingerichtet und diverse andere Vorbereitungen auf die Ankunft ihres Sonnenscheins getroffen. Ein Geburtsvorbereitungskurs gehörte jedoch nicht dazu!

Über Instagram wollte ein Fan der glücklichen Mama noch vor der Entbindung wissen, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet und ob ein klassischer Kurs in ihren Augen dazugehört. "Nein, ich habe tatsächlich darauf verzichtet. Ich habe eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, die mich super auf die Atmung vorbereitet hat", antwortete die 28-Jährige zuversichtlich. Doch obwohl sich Denise sehr gut vorbereitet fühlt, musste sie auch einräumen: "An Tag X kommt es sowieso alles spontan anders als erlernt."

Und mit dieser Aussage sollte Denise auch recht behalten. Aufgrund einer Verkalkung der Plazenta galt es nicht als unwahrscheinlich, dass ihr Sohnemann schon vorzeitig per Kaiserschnitt zur Welt kommen würde. Jedoch kam es am vergangenen Wochenende dann doch ganz überraschend zu einer natürlichen Geburt.

ActionPress / Max Bertani Denise Kappès im September 2018

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-Star

