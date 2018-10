Mit Anlauf ins Fettnäpfchen! Prinz Harry (34) gilt seit eh und je als der Liebling unter den britischen Royals. Obwohl er als echter Blaublüter die gleiche ausgezeichnete Erziehung wie sein Bruder Prinz William (36) genossen hat, leistete er sich besonders in seiner Jugend diverse Fauxpas. In den vergangenen Jahren wurde jedoch auch er erwachsen – seine volksnahe und herzliche Art verlor er aber trotzdem nicht. Genau die war es jedoch, die ihn vor Jahren in eine unangenehme Situation mit der Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (21) brachte: Wegen einer Umarmung bekam er mächtig Ärger mit ihrer Mama!

Wie Hello Magazine berichtet, soll es bereits im Jahr 2014 zu dem peinlichen Zwischenfall gekommen sein, als Harry Gast der We Day-Versammlung in der Wembley Arena war. "Es ist eine lustige, aber wahre Geschichte", verriet der damaliger Mitveranstalter Craig Kielburger jetzt gegenüber dem Magazin. Demnach habe Harry vor Ort die pakistanische Nobelpreisträgerin Malala getroffen. Als die anwesenden Fotografen die beiden um ein gemeinsames Foto baten, habe Harry wie selbstverständlich seinen Arm um die junge Frau gelegt. Als streng gläubige Muslima ein absolutes No-Go für Malalas Mutter. "Ihre Mutter brüllte in ihrer Landessprache Urdu quer durch den Saal etwas, das übersetzt so viel heißt wie: 'Du darfst meine Tochter nur berühren, wenn du sie heiratest'", berichtete Kielburger. Für Harry, dem die Folgen seiner Geste anscheinend nicht klar waren, äußerst unangenehm.

Harry habe daraufhin sofort seine Arme verschränkt und sei hochrot angelaufen – und auch Malala sei peinlich berührt gewesen. "Danach standen die beiden da, wie zwei schüchterne Teenager, die auf den Abschlussball gehen", führte er weiter fort.

Getty Images Malala Yousafzai, Nobelpreisträgerin

Anzeige

Getty Images Craig Kielburger beim WE Day UN 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de